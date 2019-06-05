Bahçeli 'İmamoğlu-Yıldırım yayını'nı bekliyor: İyi bir tartı olacak

İstanbul adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın katılacağı ortak televizyon yayınını değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın katılacakları televizyon programı için “Bu önemlidir, iyi bir tartıdır” dedi.

23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul seçimleri öncesinde adayların televizyon programında karşı karşıya gelmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Bir tarafta birikim diğer tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak, herkes, medya da bunu görmelidir. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri katılarak bir tartıya 23 Haziran’dan evvel çıkmalı. Bakın bakalım, her şey nasıl olacak, nasıl güzel olacakmış, hep beraber göreceğiz inşallah. Onun için birikim, tecrübe kazanmalıdır. Çeşitli çevrelerin oyuncağı haline gelen zihniyetin temsilcileri demokrasi ışığında tamamen kaybetmelidir.

İSİM ÖNERDİ

Bahçeli adayların konuşacağı program için isim önerisinde de bulundu. Devlet Bahçeli daha önce canlı yayın için teklifte bulunan Habertürk spikeri Didem Arslan'a teşekkür ederek, "İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır" dedi.

Binali Yıldırım, geçen gün Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda "prensip olarak" anlaştıklarını belirterek, "Kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar" demişti.