Bahçeli: Cumhur ittifakı hedeflerine ulaşmıştır, konu kapanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarına riayet edeceklerini belirterek 'konu kapanmıştır' dedi. Bahçeli, İstanbul sonuçlarına ilişkin 'kazanmak için bir oy fazla almak yeterlidir' ifadelerini kullandı.
Pazartesi, 01 Nisan 2019 00:12
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yapıyor. Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Sandıktan çıkan sonuçlara riayetimiz tartışılmaz bir gerçektir. Türkiye’nin nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğuna bir kez daha işaret edilmiştir.
- Seçimlere gölge düşürecek bir olay gerçekleşmemiştir.
- Cumhur ittifakı hedeflerine ulaşmıştır. 31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye’dir. Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamızla kumar oynayanlar yanıldıklarını anlamıştır.
- Siyasi gerilim ve çatışmadan kimse kazançlı çıkamayacaktır. Ayrılıkta hayır yoktur. Gelecekteki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticiler belirlemiş, konu kapanmıştır. Ülke gündeminden seçim tamamen kalkmıştır.
- İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır. Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. Türk milleti kaos diline müsaade etmemiştir. 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım sonuçları çıkaracaktır. Cumhur İttifakı'nın muhterem adaylarına oy verenlere şükranlarımı sunuyorum.
- Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi olmuş. MHP'ye gönül vermiş arkadaşlarımıza bir teşekkürü olmuştur.
- (İstanbul sonuçlarına ilişkin) Kazanmak için bir oy fazla almak yeterlidir.
- Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerini kazanmadığımız görülmektedir.