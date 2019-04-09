Bahçeli: 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir

MHP lideri Devlet Bahçeli AKP'nin seçimin yenilenmesi talebine destek verdi. Bahçeli 'Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek bir seçim de düşünülebilir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Bahçeli yerel seçimlerle ilgili olarak "Süreç devam ediyor yorum yok. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. İtirazların sonucu alınmalıdır karar neyse YSK vermelidir. Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Gocunmaya gerek yok" diye konuştu.

Bahçeli Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise "Mansur Yavaş sayısalda mazbatayı hak etmiştir ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir, benim belediye başkanım diyemem" ifadesini kullandı.

FOX TV'YE SERT YANIT

Fox TV muhabirinin "Seçim gecesi ‘1 oy bile seçim kazanmak için yeterli’ demiştiniz…" sözlerine üzerine ise Bahçeli, "Fox TV’ye vereceğim cevap şudur, süreç devam ediyor yorum yok" dedi.

Bahçeli, "AK Parti'nin talebi İstanbul'da seçimlerinin yenilenmesi. Sizin söylediğiniz bir erken genel seçim değil mi efendim?" şeklindeki soruya sert yanıt veren Bahçeli, "Siz FOX olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık tabi ki İstanbul'u kast ediyoruz. Siz FOX olarak tilkilik yapıyorsunuz, karıştırıyorsunuz ortalığı" dedi.