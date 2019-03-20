Bahçeli: 31 Mart seçimleri 15 Temmuz'dan sonraki ilk seçim

MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri için '15 Temmuz darbe girişiminden sonraki ilk seçim' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da yaptığı konuşmada "31 Mart mahalli idareler seçimi diğerlerine göre farklılık arzetmektedir. 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminden sonraki ilk seçimlerin yapılıyor olması bu seçimlerin önemini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

2018 genel seçimlerini unutmuş gözüken Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri için "Bu seçimler hayati derecede önemlidir. 2023'e nasıl bir siyasi atmosferde gireceğimizi bu seçimler tayin edecektir" diye konuştu.

"31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zayıflayıp, tökezlemesini dört gözle bekliyorlar" diyen Bahçeli "Öyle bir cevap verin ki sesiniz Pensilvanya'da patlasın" ifadelerini kullandı.