Bahçeli 2018 genel seçimlerini unuttu

MHP lideri Devlet Bahçeli geçen yıl 24 Haziran'da yapılan genel seçimleri unutarak '31 Mart seçimleri, diğerlerinden farklı. Bu, 15 Temmuz’dan sonraki ilk, Cumhuriyet’in 100. yılından önceki son seçim' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da yaptığı konuşmada "31 Mart seçimleri, diğerlerinden farklı. Bu, 15 Temmuz’dan sonraki ilk, Cumhuriyet’in 100. yılından önceki son seçim” dedi.

Bahçeli "31 Mart mahalli idareler seçimi diğerlerine göre farklılık arzetmektedir. 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminden sonraki ilk seçimlerin yapılıyor olması bu seçimlerin önemini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

24 Haziran 2018'deki genel seçimlerini unutmuş gözüken Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri için "Bu seçimler hayati derecede önemlidir. 2023'e nasıl bir siyasi atmosferde gireceğimizi bu seçimler tayin edecektir" diye konuştu.

"31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zayıflayıp, tökezlemesini dört gözle bekliyorlar" diyen Bahçeli "Öyle bir cevap verin ki sesiniz Pensilvanya'da patlasın" ifadelerini kullandı.