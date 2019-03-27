'Aynı gemide değiliz' diyenler her yerde: Ankara, Beyoğlu, Beykoz, Hacıbektaş...

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları yurdun dört bir yanındak seçim çalışmalarını sürdürüyor, emekçilerle bir araya geliyor.

TKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi adayı sanatçı Orhan Aydın, Beyoğlu halkıyla seçimlere az bir zaman kala bir buluşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte ilk sözü TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu aldı. Emekçiler iş yerlerinde sömürüyü çıplak bir şekilde hissederken, ülke geneline baktıkları zaman bu netlik ayarının bozulduğunu ifade eden Karaoğlu, bunun nedeninin işçilerin farklı eksenlerde taraflaştırılması olduğunu vurguladı. Bugün "beka sorunu" diyerek, vatan-millet edebiyatıyla ya da dinselleşmenin önü açılarak bu temel çelişkinin üzerinin örtüldüğünü ve buna tüm düzen partilerinin hizmet ettiğini belirtti.

'BU KENTİ YALNIZCA KOMÜNİSTLER YÖNETEBİLİR'

Karaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Düzen partileri çöken düzenin bekçiliğini yaparken, TKP'nin temsil ettiği siyasi hat, emekçilerin tek umudu haline geliyor. 'AKP gitsin ama rant devam etsin, AKP gitsin ama yağmacılık devam etsin, AKP gitsin gerekirse müteahhit belediye başkanı gelsin' düşüncesinin hiçbir hükmü kalmadı. TKP güçsüz bir parti olsaydı ilkesiz ittifakların peşinde koşardı. TKP asla güçsüz bir parti değildir. Bu kenti yalnızca komünistler yönetebilir. Bu kenti yalnızca komünistler insanca yaşanacak hale getirebilir. Sandığa gittiğimizde 'neye onay veriyorum' sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Bu yağmacı, ranta dayalı düzene son vermenin tek yolu komünistlere omuz vermekten geçiyor.”

'BU ÇÜRÜME AŞILMALIDIR'

TKP Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi adayı sanatçı Orhan Aydın sözlerine Flormar işçilerinin direnişinin öyküsünü anlatarak başladı, örgütlenme hakkına sahip çıkan Flormar işçilerinin işçi sınıfına ilham vermesi gerektiğini belirtti.

Komünistlerin yerel seçimlerde Ovacık modelini Dersim’e ve Türkiye’nin başka bölgelerine yayma imkanına kavuştuğunu belirten Orhan Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Bugünün temel sorunu emeğe değememek. Sistem partilerinin elinde insanlar çaresiz, savunmasız bırakılıyor. Aydın hareketindeki temel çürümeninse bu çaresizlikte önemli bir rolü var. Solun güçlü olduğu dönemlerle kıyaslandığında sanatçılar artık el etek öpmek için sıraya giriyor. Bu çürüme aşılmalıdır."

TKP ANKARA ADAYI MİMARLARLA BULUŞTU

TKP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Fatma Korur, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni ziyaret etti.

Korur’u Mimarlar Odası Ankara şube başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar yönetim kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu ve şube sekreteri Nihal Evirgen karşıladı.

Korur, Ankara’nın sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini sıraladı ilke ve hedeflerini anlattı. Ziyarette yerel yönetim seçimlerine ve bu süreçte meslek odalarının önemine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

TKP BEYKOZ'DA...

İstanbul'un Beykoz ilçesinde de bir seçim toplantısı gerçekleşti. Açılış konuşmasını belediye meclis üyesi adayı Baran Bol yaptı. Ardından sırasıyla Aydemir Güler ve Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Dilek konuştu. Toplantı sırasında Beykozspor temsilcileri Aydemir Güler ve Murat Dilek'i tebrik ederek kendilerine Beykozspor armalı birer kupa hediye ettiler.

Konuşmanın ardından Aydemir Güler ve adaylar katılımcıların sorularını yanıtladı. Son olarak Aydemir Güler, yeni parti üyelerine rozetlerini taktı.

TKP YARIN HACIBEKTAŞ'TA MİTİNG DÜZENLİYOR

TKP, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yarın bir miting düzenliyor. 28 Mart Perşembe günü saat 16.30'da eski pazar yerindeki mitinde belediye başkan adayı Ali Haydar Can Sümer'in yanı sıra TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan gazeteci-yazar Enver Aysever, müzisyen Gülcan Altan katılacak.