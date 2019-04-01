Avrupa Konseyi heyeti: Adil bir seçim ortamı olmadı

31 Mart seçimlerini gözlemleyen Avrupa Konseyi heyeti Türkiye’de adil ve özgür bir seçim ortamı olmadığı sonucuna vardı. Heyet başkanı Dawson, Türk hükümetine ‘Lütfen normalleşme politikalarına dönün’ çağrısı yaptı.

Türkiye'deki 31 Mart yerel seçimlerini izlemek için Avrupa Konseyi’nden gelen 22 kişilik heyet, farklı illerde yaptıkları gözlemleri Ankara’da açıkladı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkanı Andrew Dawson, kendilerini Türkiye’ye davet eden ve sandık başlarında gözlem yapmalarına izin veren Türk hükümetine teşekkür ederken, bu davetin Türkiye-Avrupa Konseyi işbirliğini pekiştireceğini kaydetti.

DW Türkçe’nin haberine göre toplam 140 sandıkta gözlem yaptıklarını ve teknik açıdan sandık başlarında büyük problemler yaşanmadığını söyleyen Dawson, Yüksek Seçim Kurulu ve sandık kurullarının teknik yetkinlik konusunda başarı sergilediğini kaydetti.

Oy kullanılan okulların içinde ve dışında silahlı jandarmaların otomatik silahlarını göstere göstere görev yapmasını "garipsediğini” söyleyen Dawson, demokratik bir seçim ortamı olduğunu söylemenin ilk koşulu olan ifade özgürlüğünün vatandaşları, gazetecileri, siyasi parti temsilcilerini eşit şekilde kapsamasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Seçimler öncesinde ve sonrasında gazetecilerin haber ve yorum yaparken "işten atılma ya da cezaevine girme korkusu" yaşadıklarını gözlemlediklerini söyleyen Dawson, ayrıca farklı partilerin seçim kampanyalarını medyanın eşit olarak yansıtmadığını dile getirdi. Dawson "Korkarım ki, Türkiye’de demokratik bir seçim yapılması için Avrupa değerlerine uygun adil ve özgür bir seçim olduğuna ilişkin ikna olmadık" diye konuştu.

HDP’li belediyelere daha önceden olduğu gibi yine kayyum atanabileceğine dair açıklamaların endişe verici olduğunu söyleyen Dawson “Türkiye’nin kendi bütünlüğünü koruma önceliğini gözardı etmiş değiliz. Ancak, HDP’li belediye başkanlarının terörist olduğu iddialarını kabul etmiyoruz. Lütfen, Türkiye’de normalleşme politikalarına dönülsün" ifadelerini kullandı. Dawson, İstanbul’da seçim sonuçlarının manipüle edildiğine ilişkin haberlerin de kendilerinde büyük kaygı uyandırdığını söyledi.