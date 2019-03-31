Ataşehir'de bir okulda MHP'li grup arbede çıkardı, polis tepki gösteren halka saldırdı

Ataşehir'de Orhan Veli Ortaokulu'nda 20-30 kişilik MHP'li bir grup polisle birlikte okula girerek arbede çıkardı. Polis tepki gösteren halka misket mermileriyle saldırdı.

İstanbul'da Ataşehir Orhan Veli Ortaokulu'nda 20-30 kişilik MHP'li grup okulun içine girerek arbede çıkardı.

soL'un edindiği bilgiye göre yasak olmasına rağmen okul bahçesine arabalarla giren MHP'lilere polis göz yumdu. MHP'li grup okulun icinde girip oy kullanmaya çalıştı. Arbede çıkaran gruba halk tepki gösterince grup "Ya Allah, bismillah" sloganı ve bozkurt işaretleriyle okulu terk etti.

Polis kitleye "1 Mayıs (Mahallesi) faşizme mezar olacak" sloganlarıyla karşılık veren halka müdahale etti.

Polisin halkın üzerine misket mermisi sıktığı görüldü.