Artvin Yusufeli’nde CHP seçimin yenilenmesini istedi

Artvin Yusufeli’nde üç oy farkla başkanlığı kaybeden CHP seçimin tekrarlanması için başvuru yaptı.

Artvin Yusufeli'nde CHP'li aday Barış Demirci üç oy farkla seçimi kazandığını açıklamıştı. AKP bir sandığa itiraz etti. İlçedeki 1015 sayılı sandık itiraz üzerine bir kez daha sayıldı. Sayım sonunda ise, ıslak imzalı tutanakta CHP'ye verildiği yer alan toplam oy sayısından, dört oy az çıktı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, AKP'li aday seçimin galibi ilan edildi. CHP, bunun üzerine tutanak tutup, ilçe seçim kuruluna başvurdu. Seçim kanununa göre, eğer bir seçim bölgesinde yapılan sayımlar sonucunda ıslak imzalı tutanaklar ile, sandıktan çıkan oyların sayısında seçim sonucunu etkileyecek fark varsa, o bölgede seçim tekrar ediliyor. 2014 tarihli yerel seçimlerde Ağrı ve Yalova belediye başkanlıkları için benzer bir durum yaşanmış ve bu iki ilde seçim tekrar edilmişti.

Yusufeli CHP örgütü de, bu örneklere de dayanarak, seçimin tekrarlanması için başvuru yaptı. Ancak ilçe seçim kurulu bu başvuruyu reddetti. CHP, konuyu önce il seçim kurulu, ardından da YSK'ya kadar götüreceğini açıkladı.