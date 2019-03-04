Araştırma şirketi, yok saydığı partinin adayını tesadüfen arayınca...

TKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Belma Nur Kartal'ı tesadüfen arayan bir anket firması, Kartal'a Cumhur ittifakı, Millet ittifakı, Saadet Partisi, Demokrat Parti adayları ile bağımsız adayı sordu... Telefonun diğer ucundaki anketör ile TKP Büyükşehir adayı Kartal'ın arasında ilginç diyaloğu okurlarımızla paylaşıyoruz.

Seçimin yaklaşmasıyla anket firmaları seçmenlere telefonla da ulaşmaya başladı. Anketlerin bir amacı seçim sonucuna ilişkin öngörüler sergilemekse, bir diğer amacı da seçmen üzerinde algı yaratmak oluyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Belma Nur Kartal da, Samsun için yapılan bir araştırma için tesadüfen arananlardan. Belma Nur Kartal ile telefonun diğer ucundaki anketörün diyaloğu, anket firmalarının işlevine dair bir fikir de veriyor.

Belma Nur Kartal, Turmed şirketinin anketörü ile görüşmesini şöyle anlattı:

"Adayım… Türkiye Komünist Partisi Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına… Telefonlar, mesajlar, röportajlar, ziyaretler, alan çalışmaları, görüşmeler… Malum, bütün kentlerdeki aday yoldaşlarımızın koşuşturmasını ben de burada yaşarken dün ilk kez bir anket şirketi aradı beni… İnanılır gibi değil ama gerçektir yaşananlar… Bu ülkenin herhangi bir seçim döneminde yaşanabilecek inanılmaz birçok şey gibi… Belki gülerek okuyacağınız bu diyaloğun sonuna doğru 'öfkeli bir bilincin coşkusuyla' verdiğim yanıtlara rağmen hâlâ görev aşkıyla sorularını bitirme derdine düşen anketörün şirketiyle de aynı gemide değiliz!

- Hanımefendi iyi günler… Samsun'da hangi ilçedesiniz?

- Atakum.

- Eğitim durumunuz?

- Üniversite.

- Kaç yaşındasınız?

- 54

- 31 Mart yerel seçimleri büyükşehir belediye başkanlığına Cumhur ittifakının adayının kim olduğunu biliyor musunuz?

- Mustafa Demir.

- Millet ittifakının adayının kim olduğunu biliyor musunuz?

- Hayati Tekin.

- Bağımsız adayın kim olduğunu biliyor musunuz?

- Erhan Usta.

- Saadet Partisi adayının kim olduğunu biliyor musunuz?

- Salih Şen.

- Demokrat Parti adayının kim olduğunu biliyor musunuz?

- Zeki Sayar.

- Çok teşekkürler...

- Başka aday yok mu?

- ....

- Peki siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?

- Kimsiniz?

- Ben Türkiye Komünist Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belma Nur Kartal'ım. Siz nasıl bir şirketsiniz ki, araştırma yaptığınız kentin adaylarını bilmiyorsunuz. Türkiye Komünist Partisi'ni neden yok saydığınızı, kimler için bu anketi yaptığınızı açıklayacaksınız! Buralarda komünistler de var.

- Aaa... Öyle mi? Bilmiyorduk hanımefendi... Son sorularımızı da yanıtlarsanız çok seviniriz. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakından mı, Millet ittifakından mı yanasınız?

- Bu ülkenin onuru Türkiye Komünist Partisi'nden yanayım ben!... Her iki ittifak da kirli, ihaleci ve rantçı...

- Yazıyorum bak hanımefendi.

- Yaz ulan, yazmazsan hatırım kalır.

KAMUOYU ARAŞTIRMASI MI FİŞLEME Mİ?

İstanbul'da yapılan bir diğer kamuoyu araştırması da, adeta "fişleme" niteliği taşıyor.

Telefonla ulaşılan seçmenlere tek soru soruluyor: "Cumhur ittifakından yana mısınız, diğer ittifak ve partilere mi destek vereceksiniz?"

Araştırmada dijital ses kaydı şunu söylüyor: "Siyasal araştırmamıza hoş geldiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz? Cumhur İttifakı için 1'i, Millet ittifakı, CHP, İyi parti, HDP ve Saadet partisi için 2'yi tuşlayınız."

Seçmenler bu yönde bir sorunun doğrudan fişleme anlamına geldiğini belirterek tepki gösteriyor.

