Antalya’da ücretsiz otobüse seçim sonrası ara verildi

Antalya'da AKP'li Başkan Menderes Türel'in başlattığı ücretsiz toplu taşıma uygulamasına, seçimi CHP'li Muhittin Böcek kazandıktan sonra ara verildi. Otobüs şoförlerine belediye tarafından, "Lütfen vatandaşlarımız ile siyasi münakaşaya girmeden durumu anlatınız" şeklinde mesaj gönderildiği öne sürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, seçim kampanyasında başlattığı ücretsiz otobüs uygulamasını, seçimlerin ardından askıya aldı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden otobüs şoförlerine gönderilen mesajda, “Tüm kaptanlarımızın dikkatine, sabah 05:00-07:00, akşam 19:00-21:00 saatleri arasında uygulanan ücretsiz taşıma sistemi askıya alınmıştır, vatandaşlarımız eskisi gibi kartlarını çekerek araçlarımızda seyahat edeceklerdir. Lütfen vatandaşlarımız ile siyasi münakaşaya girmeden durumu anlatınız” ifadeleri kullanıldı.

Antalya’da CHP’nin adayı Muhittin Böcek, yüzde 50.8’lik bir oy oranıyla yerel seçimlerin kazananı olmuştu.