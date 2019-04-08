Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına CHP'den jet yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan verdiği yanıtta, “Birileri yalan söylemeye devam ediyor hâlâ” ifadelerini kullanarak 1 Nisan’a ait YSK verilerini paylaştı.
Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 1 Nisan’da 24 bin 057 olduğunu, maddi hataların düzeltilmesinden sonra farkın 20 bin 388’e düştüğünü belirtti.
Fark 14 Bin küsüre indi diyen @aliihsanyavuz54 ‘a güncel YSK sayfasıyla cevap vermiş olalım. Söyledim bir kez daha hatırlatmış olayım. İl başkanlığı olarak kendi il başkanlığından alamadığı doğru verilere bizden ulaşabilir. pic.twitter.com/gNRATplaMR
— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 8 Nisan 2019