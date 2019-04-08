Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına CHP'den jet yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un 31 Mart’ta İstanbul’da yapılan yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 binlere indiği iddialarına yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan verdiği yanıtta, “Birileri yalan söylemeye devam ediyor hâlâ” ifadelerini kullanarak 1 Nisan’a ait YSK verilerini paylaştı.

Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 1 Nisan’da 24 bin 057 olduğunu, maddi hataların düzeltilmesinden sonra farkın 20 bin 388’e düştüğünü belirtti.