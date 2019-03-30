Akşener'den son miting: MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren seçmenler canımdır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesi son mitinginde 'MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler kardeşimdir, canımdır' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler kardeşimdir, canımdır. Bu bir yerel seçim yarışıdır. Biz seçilmeyeceğiz ama adaylarımız seçilecek. Ona göre davranalım" dedi.

Şile, Eyüpsultan ve Kağıthane'de düzenlediği mitinglerle 31 Mart yerel seçimleri miting programını tamamlayan Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinin genel seçim havasında gerçekleşmesini doğru bulmadığını belirterek, "Dostunuzla, akrabanızla kavga etmeyin, kötü olmayın 1 Nisan'dan itibaren birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bu bir seçim. Muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz" dedi.

Millet İttifakı'nın hedef gösterilmesine değinen Akşener, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Niçin Meral Akşener önce parayla, sonra hapisle tehdit edildi? Çünkü biz Millet İttifakı'nı oluşturan iki parti olarak, yani CHP ve İYİ Parti olarak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ben, Cumhur İttifakı'nın genel başkanlarına ya da adaylarına ne de o partilere oy verenlere incitici, kalplerini kıracak tek kelime söylemedik. Diyoruz ki MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler kardeşimdir, canımdır. Bu bir yerel seçim yarışıdır. Biz seçilmeyeceğiz ama adaylarımız seçilecek. Ona göre davranalım."