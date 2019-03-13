Akşener'den Erdoğan'a: Sen hapishaneye giderken yanında ben vardım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın cezaevi tehdidine 'En başta benim gönlümü kırdın be. Sen hapishaneye giderken yanında ben vardım, dara düştüğün zaman demokrasi adına, adalet adına, hukuk adına yanında bendim' diye yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra merkez Palandöken ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Burada toplanan kalabalığa hitap eden Akşener, "Şuradan gelirken gördüm; her yerde Tayyip Bey'in fotoğrafı, benim de ayıp olmasın bir-iki fotoğrafımı asmışlar. Zaten hiç asılmaması gerekiyordu. Ben değil, Mahmut Uykusuz, Canan kızım seçilecek. Burada Tayyip Bey seçilmeyecek, adayları seçilecek. Nasıl bir iştir, sanki Türkiye'nin tüm belediye başkanları tek kişi seçiliyor, o da Tayyip Erdoğan. İşi kaynatıyorlar" diye konuştu.

'BENİM GÖNLÜMÜ KIRDIN'

Açılış sırasında bölgeden geçen AKP seçim aracınının yuhalanmasını engelleyen Akşener, şunları söyledi:

"Yapmayın; arkadaşlara başarılar diliyorum. Ama oradaki sistem şu; yani gönül işi de kardeşim gönül kıra kıra nasıl oluyor bu iş? En başta benim gönlümü kırdın be. Sen hapishaneye giderken yanında ben vardım, dara düştüğün zaman demokrasi adına, adalet adına, hukuk adına yanında bendim. Niye yuhalıyorsunuz; çekin kulağı bırakın. Kulağı çektiniz mi Mahmut Uykusuz'la Canancığım seçildi mi saat 00.30'da çıkacak diyecek ki 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım'. Gelelim Erzurum özeline. Gelir gözünüzün içine bakar. 4,5 sene sonra da tartıya kendi çıkacak, 4,5 sene sonra tartılacak. 4,5 sene boyunca bu tartılmanın endişesiyle yaşamasını istiyorsanız, gelip gözünüzün içine bakıp ne istediğinizi öğrenmesini istiyorsanız, kardeşlerim çekin kulağı, değiştirin bu düzeni. 4,5 sene telef olsunlar sizden oy alıp tekrar seçilebilmek için. Bak İyi Parti'yi kurmasaydık, üçüncü kere geliyor Erzurum'a, gelir miydi? Yahu rekabet iyi bir şeydir. Gördüğün gibi sonra 'bu kadın' olursun, 'Bayan Meral', 'hanımefendi'ye döndü hafif."

