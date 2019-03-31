Akşener: Balıkesir ve Uşak'ta algı operasyonu yapılıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir ve Uşak'ta partisinin adaylarına yönelik 'algı operasyonu' yapıldığını öne sürdü.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in açıklamaları şöyle:
- Sandık milli iradenin tecellisinde en önemli adrestir. Bu adres mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır. Millet İttifakı milletin duygularına tercüman olarak büyük bir başarı aldı.
- Bu seçimde düşmanlık değil, sevgi kazandı. Tehdit değil, cesaret kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur.
- Balıkesir ve Uşak'ta bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir.
- Türkiye'deki herkesin gözü, İstanbul'daki sandık sonuçlarının üzerindedir. Ekrem İmamoğlu, verileri girilmeyen büyük ilçelerden gelen oylarla seçimleri kazanmış olacaktır.