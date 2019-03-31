Akşener: Balıkesir ve Uşak'ta algı operasyonu yapılıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir ve Uşak'ta partisinin adaylarına yönelik 'algı operasyonu' yapıldığını öne sürdü.
Pazar, 31 Mart 2019 23:42

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in açıklamaları şöyle:

  • Sandık milli iradenin tecellisinde en önemli adrestir. Bu adres mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır. Millet İttifakı milletin duygularına tercüman olarak büyük bir başarı aldı.
  • Bu seçimde düşmanlık değil, sevgi kazandı. Tehdit değil, cesaret kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur.
  • Balıkesir ve Uşak'ta bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir.
  • Türkiye'deki herkesin gözü, İstanbul'daki sandık sonuçlarının üzerindedir. Ekrem İmamoğlu, verileri girilmeyen büyük ilçelerden gelen oylarla seçimleri kazanmış olacaktır.

 