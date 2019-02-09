AKP'yi eleştiren köylünün boğazını sıktılar: Oy istemeye gittiler, arbede çıktı

Ereğli Çille köyünde '16 yılda bir tane fabrika açtıysanız kimliğimi bırakıyorum, insanları kandırmayın' diyen bir köylünün, AKP gençlik kolları üyesi bir genç tarafından boğazı sıkılınca olaylar büyüdü. Partililer oy istemek için gittikleri mahalle kahvesini terk etmek zorunda kaldı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde oy istemek için Çiller Köyü'ne giden AKP’lilerle köylüler arasında arbede yaşandı.

“16 yılda bir tane fabrika açtıysanız kimliğimi bırakıyorum, insanları kandırmayın” diyen bir köylünün, AKP Gençlik Kolları üyesi bir genç tarafından boğazı sıkılınca olaylar büyüdü. Partililer oy istemek için gittikleri mahalle kahvesini terk etmek zorunda kaldı.

Seçim çalışmaları için sahaya inen, AKP İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte oy istemek için Çiller Köyü’ne giden AKP'nin Ereğli Belediye Başkan adayı Adem Erdal ile köylüler arasında arbede yaşandı.

'AÇIZ, İNEĞİMİZİ SATIYORUZ'

Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre köyün kahvehanesindeki programda; perişan olduklarını belirten bir köylü, “16 yıldır bu hükümet bir tane fabrika açtıysa kimliği bırakıyorum, Ak Parti'ye yarın üyeliğimi başlatıyorum. Hadi gösterin. Bir tane fabrika açtıysanız. Boş verin. İnsanları kandırmayın biz perişanız, tarlamız satılıyor, ineğimiz satılıyor, açız” derken,; bir başka vatandaş da “Türkiye iyi durumda diyorsunuz. O zaman ben burada yaşamıyorum. Açız, açız. Motorumuzu satıyoruz, ineğimizi satıyoruz. Tüccar geliyor 3 lira veriyor ineğimize” diye tepki gösterdi.

AKP’nin Ereğli Belediye Başkan adayı Adem Erdal oy istemek için gittiği Çiller Köyü’nde köylülerin tepkisi ile karşılaştı.

Heyette bulunan bir AKP'linin “Arkadaşlar, arayı buluruz. Gün geliyor, Türkiye'yi kıskaç altına alıyorlar, ekonomimiz daralıyor” sözleri üzerine bir vatandaş, “Niye kıskaç altına giriyoruz. Amerika'dan bahsediyorsunuz, İncirlik Üssü’nü boşaltsın. Elçisini kovalayalım gitsin” dedi.

KÖYLÜNÜN BOĞAZINI SIKTILAR, KAHVEHANEYİ TERK ETTİLER

Kahvehanedeki tartışmanın büyümesi üzerine arbede çıktı. Heyette bulunan AKP gençlik kolları üyeleri ile köylüler arasında gerginlik yaşandı. Arbedede bir köylünün boğazının bir AKP’li tarafından sıkıldığı iddia edildi. Partililer tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneyi terk etmek zorunda kaldı.

Boğazının sıkıldığını savunan vatandaş “Adamın ümüğü sıkılır mı köyde, arabanıza binip gidin. Ne sakin olacağım, gardaş köylünün ümüğü sıkılmaz” diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.