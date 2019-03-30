AKP'ye seçim yasağı işlemiyor: SMS ile propaganda devam ediyor

AKP’li Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekici, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yarın gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda döneminin bitmiş olmasına rağmen seçmenlere SMS ile propaganda yapmayı sürdürüyor.

Bugün 18.00 itibariyle başlayan propaganda yasakları AKP tarafından delinmeye devam ediyor. AKP’li Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekici, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yarın gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda döneminin bitmiş olmasına rağmen seçmenlere SMS ile propaganda yapmayı sürdürüyor.

Öte yandan SMS ile propaganda, YSK’nin seçim takvimi içerisinde de açıkça yasak sayılıyor. YSK’ye göre “vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılaması” kesinlikle yasak.

Propaganda serbestliğinin tanındığı dönemde de hukuk tanımayan AKP, kamu binaları ve resmî kurumları yasak olmasına rağmen propaganda alanı olarak kullanmıştı.