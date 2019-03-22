AKP'nin propaganda afişleri indirilsin talebi

İstanbul Barosu’nun eski başkanı Avukat Turgut Kazan, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na, seçim dönemi asılan pankartlarla ilgili başvuruda bulundu.

Kazan, yasalara aykırı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütün reklam panolarına, elektrik direklerine ve özel kişilere veya kamuya ait bina duvarlarına asılan AKP propaganda afişlerinin kaldırılması talep etti.

'YASA GÖZ GÖRE GÖRE ÇİĞNENİYOR'

Kazan yasada, afiş, pankart, poster ve benzeri propaganda malzemelerinin asılacağı yerlerin belli olduğunu belirterek dilekçesinde şunları kaydetti:

Ancak, bu yerler dışında propaganda malzemeleri kullanılması, 60. maddenin 4/5 ve 6. fıkralarıyla sınırlanmıştır. Öncelikle, o yerleri İlçe Seçim Kurulları göstermiş olacak ve eşitlik ilkelerine uygun bir kullanım sağlanacaktır. Belediyelerce doğrudan kullanılan ilan ve reklam yerleri dışında belediyelerin kiraya verdiği yerlerin kullanılabilmesi için de, bu hususta İlçe Seçim Kurulu’na önceden başvuruda bulunulması ve söz konusu yerlerin yine İlçe Seçim Kurulu’nca eşitlik ilkesine uygun bir biçimde tahsis edilmiş olması gerekir.

Ne var ki, 31 Mart yerel seçimlerine giderken, bu apaçık yasal kurallara hiç uyulmadığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin bütün reklam panolarıyla elektrik direklerini, özel veya kamu bina duvarlarını AKP propaganda afişleri doldurmuş durumdadır. Adeta tek parti seçime gidiyormuş gibi bir uygulamayla karşı karşıyayız. YSK’nun 1119 sayılı kararıyla, eşitlik kuralı ve 298 sayılı yasa göz göre göre çiğneniyor.