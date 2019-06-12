AKP’nin ‘kısıtlı ve engelli seçmen listesiyle’ ne yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Başkanı Kerem Donat, AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan aradıklarını söyleyen kişilerin ‘Seçimde oy kullanmak için araca ihtiyacınız var mı’ diye sorduğunu duyurdu. Donat, ‘Benim engelli raporumdan nasıl haberdarsınız’ diye tepki gösterdi.

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Başkanı Kerem Donat, 02124035000 numaralı telefondan arandığını, AKP İl Başkanlığı’ndan aradığını söyleyen kişilerin oy kullanmak için araca ihtiyacı olup olmadığını sorduklarını duyurdu. Donat “Benim engelli raporumdan nasıl haberdarsınız” diyerek duruma tepki gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Donat Twitter’dan paylaştığı mesajda “02124035000 Nolu telefondan ‘Ak Parti İstanbul il başkanlığından arıyoruz seçimde oy kullanmak için araca ihtiyacınız var mı?’ diye arandım. Herkesi aradıklarını sanmıyorum. Araç ihtiyacı engelli ve yaşlılara özgü bir durum. Benim Engelli raporumdan nasıl haberdarsınız?” dedi.

Donat konuyla ilgili yarın hem suç duyurusunda bulunacağını hem de il seçim kuruluna başvuracağını açıkladı.

Bu konuyla ilgili yarın hem suç duyurusunda bulunacağım hem de il seçim kuruluna başvurum olacak... https://t.co/rM7O8YJn2w — Kerem Donat (@keremdonat) 12 Haziran 2019

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine itiraz eden AKP’nin, Yüksek Seçim Kurulu’ndan “kısıtlı ve engelli seçmen” listelerini aldığı gündeme gelmişti.

CHP, seçmenlerin kişisel sağlık verileri dahil kişisel verilerinin yasaya aykırı biçimde ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmuştu.