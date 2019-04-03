AKP'nin itiraz ettiği ilçede yeni sonuç: CHP'nin oyu arttı...

YSK'nin kararıyla Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde geçersiz oyların sayımı devam ediyor. Yeniden sayımı tamamlanan ilçelerden Şile ve Kartal'daki sonuçları CHP'li vekil Özgür Karabat açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin itiraz ettiği Şile ve Kartal'da sayılan bütün sandıklardaki yeni sonucu açıkladı.

Karabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"AKP'nin itiraz ettiği bircok ilçe ve sandıkta Ekrem İmamoğlu'nun oyları arttı. AKP'nin itirazı üzerine Şile ilçesinde bütün sandıklar yeniden sayıldı. Tamamı sayılan 115 sandıkta CHP'nin oyu 8 adet arttı. AKP'nin oyu ise değişmedi.

Tekrar sayılan sandık sonuçları AKP itirazlarının ne kadar içi boş olduğunu gösteriyor. Bu gecikme en çok 16 milyon İstanbullu'ya saygısızlıktır.

Kartal'da yeniden sayılan 28 sandıkta AKP'nin oyu 10 adet arttı."

