AKP'nin İstanbul yenilgisi Rusya'da rağbet görmedi

Rusya siyaseti henüz İstanbul seçimlerine resmi bir tepki vermedi. Basının da İmamoğlu’nun seçimi kazanmasını soğuk ve kısa haberlerle karşılaması dikkat çekti.

İstanbul’da yinelenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun seçim zaferine batı basını geniş yer verirken Rus basınındaki sessizlik dikkat çekti.

Sputnik’in İngilizce sitesinde İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir habere yer verilmedi.

Sputnik’in Almanca yayın yapan sitesinde serinkanlı bir habere yer verilirken, TASS haber ajansı manşetten İstanbul seçimlerine dair herhangi bir haber geçmedi.

Russia Today’deki kısa haberde ise bugün yinelenen seçimlerin “Türk demokrasisi için bir sınav” olarak görüldüğü değerlendirmesine yer verilerek İmamoğlu’nun Erdoğan’la uyum içinde çalışma sözü verdiğinin altı çizildi.

RİA ajansı İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili haberinde "İstanbul seçimini kazanan İmamoğlu, Erdoğan ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı” sözlerine yer verdi.

RBC de haberinde İmamoğlu’nun Erdoğan’a mesajını öne çıkararak "Erdoğan kazanan muhalif belediye başkanını tebrik etti, İmamoğlu da Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazır olduğu mesajı yolladı” diye yazdı.

Moskovskiy Komsomolets’te "İktidar partisi adayı İstanbul'da yenilgisini kabul etti” denilirken, Vesti.Ru "Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşı, İstanbul seçiminde mağlubiyetini kabul etti” diye yazdı.