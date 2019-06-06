AKP'nin hedefinde seçim mevzuatı var: Sertifikalı başkan, atanmış hakim

Seçim mevzuatında değişiklik planlayan AKP’nin hedefinde sandık kurulu üyelerinin özel eğitim almış sertifikalı isimler arasından belirlenmesi ve ilçe seçim kurulu başkanlarının o yerin 'en kıdemli hâkimi' olması uygulamasının yer aldığı kaydediliyor.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçim mevzuatında değişiklik planlayan AKP’nin gündeminin birinci sırasında sandık kurulları ve ilçe seçim kurullarının yapısı bulunuyor.

Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin kamudan atanmasını yeterli görmeyen AKP, başkanların seçim mevzuatıyla ilgili özel eğitim almış sertifikalı isimler arasından belirlenmesi üzerinde duruyor. Muhtarlık seçiminin de yerel seçimden ayrılması gerektiğini düşünen AKP, ilçe seçim kurulu başkanlarının o yerin “en kıdemli hâkimi” olması uygulamasını da kaldırmak istiyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Milletvekili Seçim Yasası, Mahalli İdareler Seçimi Yasası, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Yasa ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yasası olmak üzere 4 ayrı yasada düzenlenen seçim mezuatını tek bir yasa çatısı altına toplamak isteyen AKP, son seçimlerde sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi ve ilçe seçim kurullarının kararları üzerine yaşanan tartışmalar nedeniyle bu konulara ilişkin de düzenleme getirmeyi hedefliyor.

SANDIK KURULLARINA ÖZEL EĞİTİM

Sandık kurulu başkanları ve üyelerinin seçim öncesi aldıkları kısa eğitimin yeterli olmadığından hareket eden AKP, başkanların seçim mevzuatı konusunda özel eğitim almış sertifikalı isimler arasından belirlenmesi üzerinde duruyor. YSK’nin de geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında halk eğitim merkezlerinde “sandık kurulu görevlilerinin eğitimi” kursu açılmıştı. Yasa değişikliğiyle uygulamanın kalıcı hale gelmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

KIDEMLİ DEĞİL ATANMIŞ HAKİM

Seçim mevzuatına göre o yerin “en kıdemli hâkimi” ilçe seçim kurulu başkanı oluyor. Bu hükmün seçim mevzuatına tam hâkim olmayan kişilerin seçim kurulu başkanı olmasına yol açtığını kaydeden AKP yetkilileri, “en kıdemli hâkim” kriterinin yerine birinci derece hâkimler arasından YSK ya da üyelerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) belirlediği adalet komisyonlarınca atanmasına yönelik bir düzenleme getirilebileceğini belirtiyor. Mevzuatta yapılması planlanan bir başka değişikliğin de seçim müdürleriyle ilgili olacağı belirtiliyor. Daha önce seçim müdürlerine “rotasyon” koşulu getirilmişti. Ancak rotasyona rağmen durumdan memnun olmayan AKP, müdürlerin çoğunluğunun değiştirilmesine yönelik bir düzenleme planlıyor. Yapılacak düzenlemelerle ilgili çalışmanın İstanbul seçiminin ardından olgunlaştırılarak Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.