AKP'nin bütün oyların yeniden sayılması talebi reddedildi

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK önünde İstanbul'daki itirazlarına verilen yanıtla ilgili açıklamada bulundu. Özel, İstanbul’daki 51 sandık için bütün oyların yeniden sayılması kararının verildiğini ancak 31 ilçedeki bütün oyların yeniden sayılması talebinin reddedildiğini belirtti.

YSK, AKP’nin İstanbul için yaptığı ‘tüm oylar yeniden sayılsın’ itirazı üzerine toplandı. 14 saatlik toplantının ardından YSK, talebin reddedilmesine karar verdi. Kararı AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel açıkladı.

Özel, açıklamasında, "Seçim kurulunun yerleşmiş içtihatları var. Bu içtihatlara bağlı kalarak sayım talebimizi haklı buldu. 51 sandıkta sayım kararı aldı. Diğer taleplerimiz reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 51 sandıkta bütün oylar sayılacak. İstanbul’da 31 ilçede yeniden sayım talebimiz reddedildi." dedi.

Özel ayrıca Büyükçekmece ile ilgili kararın yarına ertelendiğini duyurdu.