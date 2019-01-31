AKP'nin anketi: 'Karasızların ve sandığa gitmeyeceklerin sayısı artıyor'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin verdiği bilgilere göre AKP'nin Ankara'da yaptırdığı seçim anketlerinde kararsız olduğunu belirten sayısı yüzde 26. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmayacağını veya karasız olduğunu belirtenlerin oranında büyük artış olduğu öne sürülüyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AKP'nin Ankara'da yaptırdığı ankette kararsızların oranının yüzde 26 çıktığını belirterek, yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceklerin ve kararsız oylardaki artışa dikkat çeti.

AKP'de anketlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ'ın "yeni bir durumdan" söz ettiğini belirten Acet, bunun "Oy vermeye gitmeyeceğim" diyenlerin ve kararsızların oranındaki büyük artış olduğunu ifade etti.

Mehmet Acet'in "Sandığa gitmeyeceğim diyenlerin sayısı neden artıyor?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde: