AKP'nin anketi: 'Kararsızların ve sandığa gitmeyeceklerin sayısı artıyor'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AKP'nin Ankara'da yaptırdığı ankette kararsızların oranının yüzde 26 çıktığını belirterek, yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceklerin ve kararsız oylardaki artışa dikkat çeti.
AKP'de anketlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ'ın "yeni bir durumdan" söz ettiğini belirten Acet, bunun "Oy vermeye gitmeyeceğim" diyenlerin ve kararsızların oranındaki büyük artış olduğunu ifade etti.
Mehmet Acet'in "Sandığa gitmeyeceğim diyenlerin sayısı neden artıyor?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
Ankara özelinde 4 bine yakın seçmenle yüz yüze yapılan bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını gördüm. Bu araştırmaya göre Ankara'da yaşayıp da oy kullanma hakkına sahip olanların yüzde 26'sı "Kararsızım" diyor. Bu veri iki şeye tekabül ediyor: 1-Mehmet Özhaseki için de Mansur Yavaş için de seçimlerin "çantada keklik" olmadığına. 2-Seçimin kazananının "Kararsızım" diyenlerin büyük bölümünün yapacağı ortak tercihe göre belli olacağına. Bu da demek oluyor ki; önümüzdeki 2 ay boyunca hem adayların, hem de partilerin sergileyeceği performans, özellikle rekabetin güçlü olacağı yerlerde seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek'.