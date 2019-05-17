AKP'liler birbirine girdi: Seçimi senin yüzünden kaybettik

Çorum’da iki AKP’li yönetici birbirine girdi. Osmancık İl Genel Meclisi üyesi, eski AKP ilçe başkanını dövdü. Uzun yıllar Çorum’un en büyük ilçesi konumunda bulunan Osmancık ilçesinde seçimleri kazanan AKP, 31 Mart seçimlerinde belediyeyi ittifak yaptığı MHP’ye kaptırmıştı.

AKP Osmancık eski İlçe Başkan ve aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde Osmancık Belediye Başkan Aday Adayı olan Cafer Karlı, kendisini darp ettiği gerekçesiyle AKP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel’den şikayetçi oldu.

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre, ilçede seçimleri MHP’nin kazanması üzerine bir süredir Karlı’yı hedef alan Yücel’in “Biz senin yaptığını unutmadık, seçimi senin yüzünden kaybettik” diyerek saldırdığı öğrenildi.

İKİ AKP'Lİ BİRBİRİNE GİRDİ, DÜKKAN SAHİBİ ARAYA GİRDİ

Karlı’nın ifadesine göre olay şöyle gelişti:

Osmancık AKP eski İlçe Başkanı ve Osmancık Belediye Başkan Aday Adayı Cafer Karlı, yalnız olarak Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinden fide aldığı sırada İl Genel Meclisi Üyesi olan Mehmet Yücel, işyerinin önünde yanına gelerek Karlı’ya hitaben “Biz senin yaptığını unutmadık, seçimi senin yüzünden kaybettik. Ananı, avradını….” dedi ve üzerine saldırdı.

Suratına birkaç defa yumruk alan Karlı iş yerinin önünde bulunan fide kasalarının üzerine düştü. Kendini savunmaya çalışan Karlı karşı tarafa herhangi bir saldırıda bulunmazken, iş yeri sahibi araya girdi ve ikisini ayırdı. Karşı tarafın kendisine beden gücü kullanarak saldırdığını ifade eden Karlı Osmancık Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Daha önce herhangi bir husumetlerinin olmadığını, ilk defa böyle bir olay yaşandığını belirten Karlı darp eden ve hakarette bulunan Mehmet Yücel’den davacı ve şikayetçi oldu.

'SEÇİMİN KAYDEDİLMESİNİ BANA YIKMAYA ÇALIŞIYORLARDI'

Saldırıyla ilgili konuşan Cafer Karlı, “Partim seçimi kaybettikten sonra şansıma yönelik sözlü saldırılar yapılıyordu. Seçimin kaybedilmesini bana yıkmaya çalışıyorlardı. Oysa kaybedecekleri bir adayla yola çıktıklarının farkında bile değillerdi.

Ben kimseye “Şu partiye oy verin” demedim. Seçim sürecinde beni seçim çalışmalarına katılmamakla suçluyorlar. Oysa benim yanlarında olmama izin vermiyorlardı.

Saldırı sonrası yüzümde morluk ve çizikler oluştu. Gözlüğüm kırıldı. Bugün ek ifade vereceğim. Yarın ise ayrıntılı bir basın açıklaması yapacağım. Adalete güveniyorum. Hukuki açıdan hakkımı sonuna kadar arayacağım. Ben kaba kuvvete karşıyım. Hiçbir zaman partiye çöreklenen menfaatçilerden ve koltuk sevdalılarından olmadım.”

Uzun yıllar Çorum’un en büyük ilçesi konumunda bulunan Osmancık ilçesinde seçimleri kazanan AKP, 31 Mart seçimlerinde belediyeyi MHP’ye kaptırmıştı.