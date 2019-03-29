AKP’li yöneticinin evinden hayali seçmen çıktı

AKP'li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer'in eşiyle birlikte yaşadığı evinde toplam 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Değer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AKP'li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer'in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde toplam 13 seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Eşi ve kendisi dışında 11 seçmenin bulunduğu Değer'in evinde gerçekte ise bu isimlerin yaşamadığı iddia edildi.

Sekiz ayrı şehirden toplamda 13 kişinin yaşadığı hane sahibi Yunus Değer'le ilgili suç duyurusunda bulunuldu. CHP Torbalı parti yöneticisi Ayhan Kaya ve meclis üyesi adayı Özkan Altun, Değer'in seçim kanununa ve nüfus kanuna muhalefet suçu işlediğini belirterek Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

21 Mart tarihli suç duyurusunda “Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer 2019 mahalli idareler seçimleri için Torbalı ilçesinde oy kullandırmak amacıyla kendi ikametgahında; 11 kişinin yaşadığı tarafımızca haricen tespit edilmiştir. Bu aile konutunda bu kadar fiili insanın yaşıyor olması mümkün değildir. Aile konutu sahibi Yunus Değer ikametgahında yaşamayan birçok insanı sadece Torbalı ilçesinde mahalli idariler seçimlerinde oy atması için hayali olarak taşımıştır. Bu kesinlikle seçim kanununa ve nüfus kanuna acıkça muhalefet etmek yoluyla suç teşkil etmektedir. Şikayet dilekçemizin kabulü ile şüpheli Yunus Değer hakkında ilgili suçlardan ve sayın başsavcılığımız tarafından tespit edilecek suçlar çerçevesinde soruşturma başlatılmasını ve şüphelinin cezalandırılması için kamu davası ikamesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Değer'in evinde eşinin yanısıra Kırklareli, Mardin, Şanlıurfa, Muş, İzmir, Bartın, Diyarbakır ve Ankara nüfuslarına kayıtlı 11 ismin daha yaşıyor gösterildiği, bu kişilerin Cumhuriyet İlkokulu’nda oy verecekleri belirtildi.