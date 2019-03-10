AKP'li yöneticiden rakiplerine tehdit: Sokaklarda gezme şansları olmayacak

AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Millet İttifakına ilişkin '31 Mart’ta milletin değerlerine karşı siyaset yapan 4’lü çete, şer ittifakı, illet ittifakı ve kim bir araya gelirse gelsin bu sokaklarda, mahallelerde gezme şansı olmayacak' ifadelerini kullandı.

AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, CHP ve İyi Parti arasında kurulan Millet İttifakına ilişkin "31 Mart’ta milletin değerlerine karşı siyaset yapan 4’lü çete, şer ittifakı, illet ittifakı ve kim bir araya gelirse gelsin bu sokaklarda, mahallelerde gezme şansı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da düzenlenen bir seçim etkinliğinde konuşan Çetinbaş, "CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP'lilerin, 31 Mart'ta halkın tokadıyla utancından sokağa çıkamaz hale geleceğini" söyledi.

Çetinbaş, konuşmasında "Kurduğunuz ittifak bu milletin hayrına değil, siz şer ittifakının dibisiniz. Bahçelievler Mahallesi, 31 Mart'ta öyle bir tokat atacak ki utancınızdan Bahçelievler'in sokaklarına çıkacak haliniz kalmayacak" sözlerini kullandı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Çetinbaş'ın açıklamasına tepki göstererek, “AKP İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın bu açıklamaları halkı kin ve nefrete davet eden bir açıklamadır. Toplumu bu şekilde kin ve nefret duygularıyla ötekileştirmek, diğer bir kesimi sokağa çıkamayacak diyerek tehdit etmek bir İl Başkanı'na yakışmamıştır. Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum” dedi.