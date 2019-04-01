AKP'li yazardan Erdoğan'a partiyi kapatma çağrısı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Ömer Turan, Erdoğan'a AKP'yi kapatıp "yepyeni" bir parti kurma çağrısında bulundu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Ömer Turan, AKP'nin "miadını tamamladığı"nı söyleyerek "Erdoğan bu yükten kurtulmalıdır" dedi.

Ömer Turan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Erdoğan AK Parti'yi kapatmalı, yepyeni bir parti kurmalı ve bu yeni partiye kendisi dışında AK partiden hiç kimseyi götürmemelidir. Tek çözüm bu. AK parti miladını tamamladı. Artık AK parti Erdoganın sırtında bir yük. Erdoğan bu yükten kurtulmalıdır." ifadesini kullandı.

Turan, AKP'nin büyükşehirlerde kaybetmesinin nedenlerinden birinin de "mahalle medyasının yayın politikası" olduğunu kaydettiği paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti sandıkta konuştu. Mesajı çok net ve açık. Siyasilere ve bize düşen bu mesajı amasız mamasız olduğu gibi kabul edip, ona göre hareket etmektir."

"Cumhurbaşkanımız konuşmasında İstanbul'dan hiç bahsetmedi. İstanbul'u kazandık demedi. Üstelik Balkon konuşmasını tek başına yaptı. Bunlar iki önemli nokta. Ama AK Partili troller ile Mahalle medyasına göre AK Parti tarihinin en büyük seçim Zaferini kazandı. Diyecek bir şeyim yok."

"AK Parti'nin büyük şehirleri kaybetmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de Mahalle medyası ve onun herkesi delirten yayın politikasıdır. Mahalle medyası Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük zarar veriyor. Mahalle medyası aynı yayın politikasını hala devam ettiriyor."

"Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi demokrasi vakfına dönüştürüp yepyeni bir parti kurmalı. Ikinci olarak da Mahalle medyasının yönetimini sil baştan değiştirmelidir. AK Parti ve mahalle medyası Cumhurbaşkanımızın sırtındaki iki büyük yük. Cumhurbaşkanımız iki yükten kurtulmalıdır"