AKP'li Yavuz: Seçimde 1 milyon AKP'li görev yapacak, sonuçlar YSK'den önce bize yansıyacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerde 1 milyon partilinin aktif görev alacağını açıkladı. Yavuz, 1 milyon AKP'linin içinde sandık kurulu üyeleri ve mahalle yönetimlerinin bulunmadığını söyledi. Yavuz, 'Teşkilatlar seçim gününe özel hazırlandı, bilgiler YSK'ye yansımadan çok önce bize yansımış olacak' dedi.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlere yönelik hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sandık sonuç bilgisini de müşahitler üzerinden alacaklarını, itiraza yetkili kişilerin belirlenip, itiraz örneklerinin ortaya çıkarılıp çıkarılmadığına bakacaklarını aktaran Yavuz, seçim gününün nasıl planlanacağını da ortaya koyduktan sonra itiraz ve şikayet süreçlerinin nasıl işleteceğine dönük hukukçu, eğitimci ve seçim kurulu temsilci ve üyeleriyle bir çalışma yapacaklarına değindi.

'EN HIZLI SONUÇ ALACAK PARTİ BİZ OLMALIYIZ'

Seçim günü sonuç alım sistemine dönük bir iddiaları olduğunu kaydeden Yavuz, "Türkiye'de en hızlı sonuç alacak parti biz olmalıyız. Bizden daha hızlı hiçbir parti alamadı bugüne kadar. Çok hızlı bir şekilde bu sonuçları alalım. Türkiye'de ilk bilen biz olalım" diye konuştu.

Partide bir merkez kuracaklarına dikkati çeken Yavuz, "Seçim gününde aktif görev alacakların sayısı 1 milyondur" bilgisini verdi. Yavuz, bu 1 milyonun içinde sandık yönetim kurulu üyeleri ve mahalle yönetimlerinin bulunmadığına değindi.

Yavuz, 31 Mart akşamı yapılacak çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Sadece sonuç alım sistemi için seçim günü akşam saatlerinde görev alacak görevlilerimizin sayısı 870 bindir. 870 bin kişi olmasa biz sonuçları çok hızlı alamayacağız demektir. Çağrı merkezi görevlilerimiz ve koordinatörlerimiz var. İstanbul hariç Türkiye'nin 118 yerinde çağrı merkezimizi kurduk. İstanbul hariç 7 bin 277 kişi çağrı merkezi görevlisi belirledik. Her bir merkezin başına da koordinatör verdik. İstanbul'da sadece çağrı merkezi görevlilerinin sayısı bin 893. Bütün hepsini topladığınızda yaklaşık 10 bin kişi yapıyor. 10 bin kişi çağrı merkezinde bilgisayar ekranı karşısında duracak ve sandıklardan bilgi alacak."

'TEŞKİLATLAR SEÇİM GÜNÜNE ÖZEL HAZIRLANDI'

Teşkilatların seçim gününe özel hazırlandığını bilgisini veren Yavuz, sandık görevlilerinin oyun kime ait olduğunu öğrenir öğrenmez AKP'nin her seçim türü için ayrı hazırladığı "oy sayım döküm çizelgesi"ne bu bilginin işlendiğini anlattı.

'BİLGİLER YSK'YE YANSIMADAN ÇOK ÖNCE BİZE YANSIMIŞ OLACAK'

Sonrasında bütün kurul üyelerinin imzasıyla bu bilginin sandık sonuç tutanağına bağlandığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti: "Daha onlara sıra gelmeden bizim sandık sonuç sistemine bilgi aktaracak arkadaşımız, hemen sandık sonuç sistemine tanımlı telefonla bilgi veriyor. Daha imza altına alınmadan önce bizim sisteme sonuç giriyor. Diyelim ki büyükşehir belediye başkanlığı sayımı olsun, 17.00'de (oy verme işlemi) kapanan bir yer olsun. 18.30'da (sonuçlar) imza altına alınsın, 18.00'de sonuçlar bize ulaşmış olacak. Yüksek Seçim Kurulu'na bilgiler yansımadan çok önce bize bilgiler yansımış olacak."