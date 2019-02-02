AKP'li Özhaseki: Külliye'ye laf atanlar metroyu nasıl yapacaklar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, belediye bütçelerine ilişkin 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne laf atacaksınız, peki metroyu nasıl yaptıracaksınız' açıklamasında bulunarak Cumhurbaşkanlığı ofisinin 'çok sade' olduğunu savundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, bugün gerçekleştirdiği bir seçim toplantısında belediye bütçeleri ve ihale usüllerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, metro hattı gibi projelere belediye bütçelerinin “tek başına yetmeyeceğini”, dünyadaki bütün büyük şehirlerde bu tip çalışmaların hükümetle iş birliği içerisinde yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bir taraftan her gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne laf atacaksınız, ağza alınmadık hakaretler edeceksiniz, elini sıkmamak için arka sokakları dolaşacaksınız. Peki metroyu nasıl yaptıracaksınız, bana söyler misiniz? Altın klozet de altın klozet… Haftada üç gün oradayım, bu çalışmalardan dolayı. Bir tane bile ne altın ne de sarıya boyanmış bir şey gördüm. Herkesin evinde kullandığı ne ise o, günahtır vallahi. Çok sade bir Cumhurbaşkanlığı ofisi var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün duyurduğu ihalelerin canlı yayında düzenlenmesi kararını değerlendiren Özhaseki, "Niye belediyeler hala bütçeleri ne kadar, yatırım bütçesi ne kadar, burada hangi ihalelere öncelik veriliyor, bu ihaleleri kimler alıyor, yüzde kaç kırımla alınıyor söylemezler, merak ediyorum. Belediye başkanlığımda 15 sene boyunca o ihale salonlarını canlı internetten yayınlamış bir arkadaşınızım” dedi.