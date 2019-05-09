AKP'li Özel'den ünlülere: Adaletinizin terazisini sileyim

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımlarında bulunan ünlü isimlere yönelik, "Adeta emir komuta zinciri gibi. Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler" ifadelerini kullandı.

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, seçimin yenilenmesine tepki mesajları paylaşan ünlüler için "Adeta emir komuta zinciri gibi. Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler!" ifadelerini kullandı.

"Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta 'emir komuta zinciri' gibi!" diyen Özel, "Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular!Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!" ifadelerini kullandı.