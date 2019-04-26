AKP'li heyetten YSK Başkanına ziyaret

AKP'nin İstanbul seçimlerine yaptığı itiraz görüşülmeye devam ederken AKP'li milletvekillerinin de içinde yer aldığı bir heyet YSK Başkanı Sadi Güven'i ziyaret etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin İstanbul itirazlarını görüşmeye devam ederken, AKP'li milletvekillerinin de içinde bulunduğu heyet YSK Başkanı Sadi Güven'i ziyaret etti.

İYİP'in itirazlarının YSK tarafından reddedilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yücel Yılmaz, bugün AKP Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbay ve Mutlu Aydemir'le birlikte YSK Başkanı Sadi Güven'i ziyaret etti.

Yücel Yılmaz ziyareti Twitter hesabından "Balıkesirli hemşehrimiz olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sayın Sadi Güven’i, Milletvekillerimiz @MustafaCanbey, @mutlaydemir ve ilçe Belediye Başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Nazik karşılamaları ve misafirperverliği için kendilerine teşekkür ederim" diyerek duyurdu.