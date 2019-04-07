AKP’li belediyeler, ne kadar borç bıraktı?

Uzun yıllar AKP’nin yönettiği ve seçimde kaybettiği belediyelerin milyarlarca liralık borcu olduğu ortaya çıktı.

Uzun yıllar AKP’nin yönettiği ve seçimde kaybettiği belediyelerin milyarlarca liralık borcu olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’nün aktardığına göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Zeydan Karalar, belediyenin 4.2 milyar lira borcu olduğunu söyledi. Karalar, şunları ifade etti:

“4.2 milyarın üzerinde borç var, bu borcu ödeyecek gelir yok. Şu anda belediye iş yaptırır bir belediye olmaktan çıkmış. Gelir, gider dengesi oturmuş durumda değil, açık verir bütçe durumunda. Bu bütçe ne iş yaptırır, ne de borç öder durumunda.”

İSTANBUL'DA DURUM NE?

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu borçlu bir bütçe bekliyor. 2018 yılını 21.9 milyarlık borç ile kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019 bütçesi geçtiğimiz yıl kasım ayında belirlendi. Buna göre İBB'nin bütçesi 23.8 milyar lira oldu. 2.5 milyarlık İETT ve 8 milyar 501 milyon liralık İSKİ bütçeleri ile İBB'nin 2019 yılı toplam bütçesi 34 milyar 801 milyon liraya çıktı. İBB bütçesini denkleştirmek için 3 milyar 200 milyon liralık net borçlanma öngörülüyor. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın büyük bölümünün raylı sistem yatırımları için kullanılması planlanıyor. 2019 gider bütçesi içinde faiz giderinin de 1 milyar 114 milyon 507 bin lira olacağı tahmin ediliyor. İBB'ye bağlı 28 iştirak şirketinin toplam cirosu da 24 milyar lira civarında.

İBB'nin 2018 yılı gelir toplamı 18 milyar 424 milyon 947 bin lira, borç stoku 20 milyar 214 milyon 619 bin lira. İBB'nin yurt içi ve yurt dışı bankalara, bağlı ortaklıklara, kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber iştiraklerine olan toplam borcu ise 21 milyar 922 milyon 536 bin 951 TL.

ANKARA'DA 4.5 MİLYAR LİRA BORÇ

25 yıl aradan sonra Ankara'yı kazanan CHP'li Mansur Yavaş, belediyeyi AKP'den 4.5 milyarlık borçla devralacak. 8 ay öncesi rakamlara göre 4.5 milyar lira borcu bulunan Ankara Büyükşehir'in, Hazine'ye 1.25 milyar lira borcu var. Kısa ve uzun vadeli banka borcu ise 2 milyar lira. Belediyenin 3'üncü şahıslara 1.3 milyar lira borcu bulunurken, faiz giderlerinin de 142 milyon lira olduğu bildirildi. Sayıştay, AKP'li Melih Gökçek'in görevden alındığı Ekim 2017 öncesi belediyenin borçları ile ilgili bir inceleme yapmıştı. Borç kalemlerinin 2016'da artışa geçtiği, kısa vadeli iç mali borçların 941 milyon lira olduğu belirlenmişti. Uzun vadeli iç mali borcun ise 1 milyar 665 milyon lira olduğu saptandı.