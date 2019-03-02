AKP'li Bakan: İzmir kocaman bir şirket, aslında biz şehre CEO seçiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'ye destek verdiği konuşmasında şunları söyledi: 'İzmir kocaman bir şirket, aslında biz şehre bir CEO seçiyoruz, başkan adayımız hem çok iyi bir iş adamı, hem parayı yönetmeyi biliyor.'

İzmir'de cumhur ittifakının AKP'li Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan'ın proje tanıtım toplantısına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

'BÜYÜK DAYIM DA CHP'YE OY VERMİŞTİ'

Proje tanıtım toplantısında konuşan Pakdemirli, büyük dayısının İstiklal Mücadelesi'nde Atatürk'ün yanına gittiğini ve daha sonra hastalandığı için geri döndüğünü söyleyerek, “Geriye döndü ama cephede verem olmuştu. Geldi ve seçimlerde oy kullandı. Kalıbımı basarım ki CHP'ye oy verdi. Ama CHP o günkü CHP değil. CHP artık tamamen kendini kaybetmiş, değişik bir parti. Terör örgütleri ile ortaklık kuran bir parti. Yani CHP artık Atatürk'ün kurduğu parti değil. Bunu tüm teşkilatımız İzmirliye anlatmalı" dedi.

İzmir'de yaşamaktan dolayı mutsuz olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Ben İzmir aşığı olan biriyim. İşim bitince tekrar buraya döneceğim ama tekrar buraya dönmekle ilgili Nihat Zeybekci başkanım aday olmadan öce kafamda soru işareti vardı. Acaba İzmir'e dönsem mi, acaba çocuklarım İzmir'de iş ve aş edinebilir mi? Acaba çocuklarıma İzmir'de doğru bir kariyer sunabilir miyim? Evet, ben dönerim ama çocuklarım başka şehirlerde mi olacak? Hep bunları düşünüyordum, şimdi içim rahat. Nihat Zeybekci başkanım belediye başkanı olacak, İzmir'in iş ve aş problemini 2 yıldan daha az bir sürede halledecek" dedi.

'İZMİR KOCAMAN BİR ŞİRKET VE ASLINDA BİZ ŞEHRE CEO SEÇİYORUZ'

İzmir'i kocaman, büyük bir şirkete benzeten Pakdemirli, kentin çok büyük bir bilançosunun olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İzmir kocaman büyük bir şirket, büyük bir bilançosu var. Bu bilançoları da yönetirken, 'Benim borcum yok, benim bilanço çok sağlıklı' deme lüksümüz yok. Bankacılık da yaptım, tembel bilanço denilen bir şey var. Yani kasanızda paranız var ama harcamıyorsunuz, yatırım yapmıyorsunuz. Şehrin yarınına yatırım yapmıyorsunuz? Aslında biz şehre bir CEO seçiyoruz. Bu CEO da insana dokunmayı bilecek. Başkan adayımız, hem çok iyi bir iş adamı, hem parayı yönetmeyi biliyor."