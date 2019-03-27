AKP'li adayın seçim çalışmalarına katılan Fikret Orman'a büyük tepki

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Bolu'da Cumhur ittifakının belediye başkan adayı Fatih Metin'in seçim çalışmalarına destek verdi. Metin ile bir araya gelerek kameralar karşısına geçen Orman'a tepki gösteren Beşiktaşlılar, kulübün tüzüğündeki 'siyaset yasağı'nı hatırlattılar.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bolu Cumhur ittifakı belediye başkan adayı Fatih Metin ile biraraya gelerek beraber ziyaretlerde bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre Bolu’da Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyareti sırasında, Cumhur ittifakının AKP adayı Fatih Metin’le buluşan ve kameraların karşısına geçen Fikret Orman’a, Büyük Beşiktaş Yürüyüşü adlı oluşum pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi "siyasete karışma" uyarısı yaptı.

Grup adına Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Hukukçu Ali Rıza Dizdar'ın paylaştığı bildiride şu görüşlere yer verildi:

“Bolu’da Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, Bolu Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayının birlikte yaptığı ziyaretler sosyal medyada paylaşıldı. Bizler Beşiktaşlılar olarak bu görüntülerin kullanılmasını hayretler içerisinde takip ettik. Bir spor kulübünün başkanının siyasi görüşü olabilir fakat bunu aleni bir şekilde hele de seçim döneminde Beşiktaş camiasını kutuplaştırmaya itecek şekilde başkanımız üzerinden kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Başkanımız tüzüğümüz gereği siyasi çalışmalara katılamaz; hangi partinin adayı olursa olsun belli bir adayın çalışmalarına başkanımız katılamaz. Beşiktaş Kulübü Başkanının belli bir adayın yanında durması ve çalışma yapması Beşiktaş camiasının birlik beraberlik, kardeşlik duygularına zarar verir. Bu nedenle biz ortak paydası Beşiktaş olan Beşiktaşlılar olarak Fikret Orman’dan bu görüntülerle ilgili bir açıklama beklemekteyiz.”

Beşiktaş Tüzüğü'nün 'Siyaset Yasağı' başlıklı 6. Maddesi "Kulüp, kesinlikle siyasetle uğraşmaz" şeklinde.