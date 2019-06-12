AKP’den seçmene telefon: Seçime katılamayacaksanız lütfen 1’i tuşlayınız

AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan seçmenlerin aranarak oy kullanıp kullanmayacaklarının sorulduğunu ortaya çıktı. Olayı bir videoyla duyuran İYİP’li vekil Ümit Beyaz ‘Sandığa gitmeyen seçmenin yerine oy kullandırmayı aklınızdan geçiyorsanız, sizi uyarıyoruz; Akıllı olun’ dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan otomatik aramalarda İstanbullu seçmenden Binali Yıldırım’a destek istenirken, seçmenlere oy kullanıp kullanmayacaklarının da sorulduğu ortaya çıktı. Otomatik olarak yapılan aramalarda seçmenlere "23 Haziran tarihinde İstanbul dışında olacak ve seçime katılamayacaksanız lütfen 1’i tuşlayınız” anonsu yapıldı. İYİP İstanbul milletvekili Ümit Beyaz sosyal medya hesabından olayı duyurarak “Bir siyasi partinin il başkanlığı neden vatandaşın oy kullanmaya gidip gitmeyeceğini öğrenmek ister. Sandığa gitmeyen seçmenin yerine oy kullandırmayı aklınızdan geçiyorsanız, sizi uyarıyoruz; Akıllı olun” dedi.



