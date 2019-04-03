AKP'den 'İstanbul' açıklaması: Sandıklar açıldıkça aradaki fark eriyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itiraz sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz işleyen itiraz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Sandıklar açıldıkça aradaki fark eriyor" iddiasında bulunan Yavuz, farkın 20 binin altına indiğini ileri sürdü.
Açıklamadan satır başları şu şekilde:
- Bizim yaptığımız çok doğal bir şey. Biz istiyoruz ki bize verilmiş her oy hanemize kaydedilsin. Attığımız her adım hukuki bir zeminde gerçekleşmektedir.
- Maksadımız gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Açılan her sandıkla aradaki fark erimektedir. Önce müsaade edin de itiraz süreci düzgün bir şekilde sonlansın. Biz inanıyoruz ki gerçek akşam ortaya çıkacak.