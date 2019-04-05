AKP'den Bahçeli'nin önerisine destek

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sadece büyükşehir belediye başkanlarının seçilmesi, seçilenlerin ilçe belediye başkanlarını belirlemesi önerisine destek verdi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, belediye başkanlığı seçimine ilişkin önerisine destek verdi.

31 Mart yerel seçimleri hakkında DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Bostancı, Bahçeli'nin "Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" önerisini "çok kıymetli" diye niteleyerek, buna ilişkin çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Bostancı "Sayın Bahçeli, kamu hizmetinin daha iyi verilmesi ve büyükşehir belediye başkanı ile ilçe belediye başkanı arasında, hizmet etme çalışmalarını, çabalarını sekteye uğratacak siyasal farklılıkların olmaması için, bu değerlendirmeyi yaptığı kanaatindeyim. Sayın Bahçeli, bir öneride bulundu. Bu çok kıymetlidir. Buna ilişkin çalışmalar yapılabilir ama bunlar ortak mutabakat ile yapılır" dedi.

