AKP'de seçim sonuçlarının izlendiği ekran kapatıldı

Binali Yıldırım’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda seçim sonuçlarının izlendiği dev ekranda yayın kapatıldı.

Binali Yıldırım'ın seçim yenilgisini kabul ederek Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmesinin ardından AKP’nin Sütlüce’deki İl Başkanlık binasındaki basın merkezinde sonuçların izlendiği dev ekranlarda yayından çıkıldı.

BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in aktardığına göre, AKP İl Merkezi’nde basına ayrılan bölümde kameralar, akşam boyu yapılması planlanan basın toplantıları için hazırlanmıştı. Yıldırım'ın yenilgiyi kabul ettiği açıklamanın ardından, AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki basın merkezinde seçim sonuçlarının izlendiği dev ekranda yayından çıkıldı.

Öte yandan AKP İl Başkanlığı önünde yoğun güvenlik önleminin alındığı ve il binası önünde, ambulanslar ve çok sayıda polisin bekletildiği bildirildi.