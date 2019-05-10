AKP Sözcüsü Çelik: İleri demokrasilerde seçimler tekrarlanır

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MKYK toplantısı sonrasında basının karşısına çıktı. Çelik yaptığı açıklamada "İleri demokrasilerde seçimler tekrarlanır, demokrasi olmayan ülkelerde seçimler tekrarlanmaz" dedi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MKYK toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Çelik YSK'nın verdiği kararın yabancı ülkelerde de gündem olması üzerine diğer ülkeleri uyardıklarını, Türkiye'deki seçim süreçlerine ve sonuçlarına müdahale anlamına gelecek açıklamalardan kaçınmaları gerektiğini bildirdiklerini söyledi.

Çelik demokrasinin olduğu ülkelerde seçimlerin tekrarlanacağını öne sürdü. Çelik ''sanki seçimin tekrarlanması demek demokrasinin yokluğu anlamına geliyormuş gibi açıklamalar yapılıyor. Tam tersine seçime itiraz müessesi sadece demokratik ülkelerde var. İleri demokrasilerde buna olanak sağlayan mekanizmaların varlığı biliniyor. Bu konuda özellikle siyasi tarafgirlik içerisinde olmadan değerlendirilme yapılması her zaman saygıyla karşılanır'' diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'de demokrasiden bahsederken Venezuela'da darbecilere çağrı yapmasını dünyanın not ettiğini söyleyen Çelik, S-400'le ilgili olarak eski pozisyonlarını koruduklarını, Türkiye'nin güvenliği için bunun sürdüğünü, Obama'nın zamanında uygun şekilde patriot teklifi yapmadığını Trump'ında kabul ettiğini öne sürdü.

ABD'nin İran yaptırımlarını yorumlayan Çelik, İran'da imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesinin bölgesel barış için zararlı olduğunu belirtti.

Çelik, son olarak 23 Haziran'da kazananı selamlayacaklarını anlattı ve demokrasi çağrısı yapanların PYD-YPG'ye yardım yapanlar olduğunu iddia etti.