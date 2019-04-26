AKP seçimin iptali için İş Bankası kartına sarıldı ama...

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, İş Bankası çalışanlarının resmi sandık başkanı olarak atandıklarını ileri sürdü. Özel’in paylaştığı listede kamu görevlileri dışında İş Bankası, Garanti Bankası, Denizbank ve TEB çalışanları sandık üyesi olarak yer alırken, İş Bankası çalışanı bir sandık kurulu başkanı da yer almıyor. Öte yandan İş Bankası ve diğer banka çalışanları İl Seçim Kurulu'nun talimatıyla 24 Haziran seçimlerinde de sandık kurulu üyesi olarak görev almıştı.

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel’in dün Twitter’da paylaştığı “Vay , vay, vay CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve üyesi olarak atanmış. Bu açıkça seçim yolsuzluğudur” mesajının ardından İş Bankası Twitter’da TT oldu.

Vay , vay, vay CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve Üyesi olarak atanmış.Bu açıkça seçim yolsuzluğudur. pic.twitter.com/S6fEai1X42 — Recep Özel (@recepozel32) 25 Nisan 2019

Özel’in mesajına eklediği listelerde yer alan sandık kurul üyeleri arasında İspanyol ortaklı Garanti Bankası, Fransız ortaklı TEB, Rus Sberbank’tan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD’nin satın aldığı Denizbank'ın çalışanları da yer alıyor.

Öte yandan Özel’in CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanlarının sandık başkanı oldukları iddiası da paylaştığı listede doğrulanmıyor. İş Bankası ve diğer bankaların çalışanları gibi kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarında üye olarak görev yaptıkları görülüyor.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya geçen hafta AKP’nin İstanbul’da seçimlerin iptali için öne sürdüğü gerekçelerden birinin İstanbul’daki 31 bin 280 sandıkta görevli sandık başkanları ile 62 bin 560 görevliden, 19 bin 623’ünün kamu görevlilerinden oluşmadığı iddiası olduğunu yazmış ve bu görevlilerin 24 Haziran seçimlerinde de görev aldıklarına dikkat çekmişti.

'SANDIK KURULLARINDA GÖREV ALMAK İÇİN TEŞNE OLMADILAR'

“Baştan belirteyim, kamu görevlisi olmayanlar sandık kurullarında görev aldı… Sadece bu seçimde değil, 24 Haziran'daki geçen seçimde de görev aldılar” diye yazan Sarıkaya şöyle devam etmişti:

”Eğer bunlara ilişkin bir suç isnadında bulunulacak olunursa şimdiden uyarmalıyım ki hepsi de bir özel bankanın elemanları. Haklarında işlem yapılacak olursa banka elemansız kalır krize girer… Çünkü bu bankanın İstanbul dahil büyük kentlerde bulunan tüm elemanları 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde sandık kurullarında 'kamu görevini ifa etmek üzere görevlendirildiler…' İçlerinden bazılarını yakından tanıdığım için net söylüyorum ki bu kişiler de sandık kurullarında görev almaya hiçbir gün teşne olmadılar… İstanbul İl Seçim Kurulu’nun emir ve talimatları doğrultusunda 'kamu görevini' yerine getirdiler