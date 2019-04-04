AKP seçimi kaybetti, yüzlerce kişi işten çıkartıldı

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı AKP'li Arif Uğurlu seçimi kaybetmesinin ardından TYP kapsamında çalışan 300 işçiyi program bitmeden işten çıkarıldı.

Saray İttifakı'nın adayı olarak seçime giren mevcut belediye başkanı AKP'li Arif Uğurlu, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Rıdvan Karakayalı karşısında kaybetti. AKP seçim sonuçlarına itiraz etse de değişen bir şey olmadı.

İzmir Kemalpaşa belediyesinde seçimleri kaybeden AKP'li yönetim, seçimin sonuçlarını işçilere kesti.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan 300 işçi, program bitmeden işten çıkarıldı.

Konuyla ilgili konuşan belediye bürokratları yönetimin değiştiğini belirterek açıklama yapamayacaklarını dile getirdiler.

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) esnek ve güvencesiz bir çalışma sistemi yaratıyor. Program kapsamında işe başlayan kişiler genellikle 6 ve ya 9 ay süreyle çevre temizliği, inşaat işleri, bakım onarım çalışmaları ya da temizlik hizmetlerde çalıştırılıyor.