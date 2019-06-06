AKP şaşırdı: Büyükşehir'in mülkleri AKP’li belediyelere devredilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mülkiyetinde bulunan 20’ye yakın gelir getiren taşınmazın AKP’li Esenler Belediyesi’ne devredilmesi gündemde. AKP'nin şirketlerle İstanbul'a el koyduğu biliniyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrarlanacak olan oylama yaklaşırken belediye taşınmazları AKP'li belediyelere dağıtılarak rant kapıları garanti altına alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mülkiyetinde bulunan 20’ye yakın gelir getiren taşınmazının AKP’li Esenler Belediyesi’ne devredilmesi gündemde. Devredilecek yerler arasında kültür merkezleri ve İSPARK otoparklarının da bulunduğu iddia ediliyor.

Daha önce devletin bütün kurumlarını yandaşlara ve sermayeye peşkeş çeken AKP, 23 Haziran yaklaşırken kendini garantiye almak için adımlar attı. Seçimde kaybetme olasılığının hala olduğunu anlayan AKP, belediyenin taşınmaz mallarını AKP'li belediyelere bedelsiz devredecek.

İBB'nin 15 Temmuz günü Boğaziçi Köprüsü’nde yaşananları beş dakikalık video ile canlandırmak için ABD’den getirilen yönetmene 6 milyon TL ödendiği ortaya çıkmış, bu karar İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndaki verilerin incelenmesinin durdurulması kararını akıllara getirmişti.

Yakın zamanda İBB’nin 6.3 milyon liralık ağaç sulama ihalesi, AKP’nin Kağıthane yöneticisine ait şirkete verildi. Daha önceki yıllarda İBB’nin aynı iş için açtığı milyonlarca liralık ihaleyi de AKP’li ilçe yöneticisi Eyüp Delibaş’ın büyük ortağı olduğu aile şirketi Hüseyinoğlu Peyzaj Şirketi almıştı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'ye konuşan CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, özellikle para basan İSPARK'ın işlettiği açık ve kapalı otoparkları AKP'li ilçe belediyelerine devrederek İBB'yi gelir kaybına uğratmayı hedeflediklerini söyledi.

'İSPARK'IN 2018 CİROSU 351 MİLYON'

İSPARK'ın 2018 yılı cirosunun 351 milyon lira olduğunu hatırlatan Ataman, İBB'nin İSPARK'tan her ay toplam brüt gelirden katlı otoparklar için yüzde 15, yol üstü ve açık otoparklar için de yüzde 5 kira payı aldığını kaydetti.

ESENLER BELEDİYESİNE 20'YE YAKIN TAŞINMAZ DEVREDİLECEK

CHP'li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, ilk adımın İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun belediye başkanı olduğu Esenler'de atıldığını açıkladı. Sağ da şu bilgileri verdi: “Esenler Belediyesi, İBB mülkiyetinde bulunan ve büyükşehir belediyesi bütçesinden yapılan yaklaşık 20'ye yakın taşınmazın kendilerine bedelsiz devir edilmesi için İBB Emlak Daire Başkanlığı'na yazı yazdı. Emlak Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği de bir teklif hazırlayarak İBB Meclisi'ne sunacak. Kültür merkezleri, spor tesisleri, otoparklar bedelsiz olarak ilçe belediyesine devredilecek.

AKP'nin oylarıyla devredilecek taşınmazlar arasında Esenler'deki Adem Baştürk Kültür Merkezi ve bu merkezin yakınındaki İSPARK'ın işlettiği kapalı otopark da var.”