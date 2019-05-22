AKP okul bahçesinde iftar düzenliyor, bütün yurttaşlara parti üyesiymiş gibi mesaj gönderiyor!

AKP Şişli ilçe yönetimi, Gülbahar Mahallesi Selim Sırrı Tarcan İlköğretim Okulu bahçesinde mahalle iftarı düzenleyecek. Mahalle halkı okulun bahçesinde iftar düzenlenmesine tepki gösterirken, AKP mahallede oturanlara kendi üyesiymiş gibi mesaj atarak iftara davet etti.

AKP Şişli ilçe yönetimi, dün gece parti üyesi olmayan birçok yurttaşa "Sn Üyemiz 22 Mayıs Çarsamba günü Gülbahar Mah. Selim Sırrı Tarcak İlköğretim Okulu Bahçesinde gerçekleştireceğimiz 'Mahalle İftarı' programımıza tüm halkımız davetlidir" mesajı iletti.

Mesajı soL'a ulaştıran ve AKP üyesi olmayan bir yurttaş, duruma tepki göstererek, "Burada iki sıkıntılı durum birden var. Birincisi herhangi bir siyasi parti, okulun bahçesinde iftar veremez. Okulların bahçesi öğrencilerin oyun alanı ve gösterileri dışında kullanılamaz. İkincisi ise ben AKP üyesi değilim, bu mahallede oturan herkesin numarasına böyle mesaj atamazlar'' dedi.

AKP DAHA ÖNCE DE SEÇİM KANUNUNU ÇİĞNEYEREK MESAJ YOLLAMIŞTI

AKP daha önce de seçimlerde kişisel verilerin güvenliği kanunu çiğneyerek İstanbul'da seçmen olan bütün yurttaşlara mesaj atmıştı.