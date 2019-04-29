AKP-MHP arasında yolsuzluk kavgası

AKP'li başkan, MHP'den devraldığı belediyenin mali durumunu pankart yapıp astırdı. MHP'li eski başkan ise AKP'li başkanın yalan söylediğini söyledi.

AKP ve MHP 31 Mart yerel seçimlerine Saray İttifakı olarak girdi. Seçimlerden sonra iki parti arasında alınan oy oranıyla ilgili karşılıklı atışmalar var.

Odatv'nin haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin yüzde 18 oy aldığını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Türkiye genelinde AK Parti olarak yüzde 44,4'lük bir oy oranına ulaştık” dedi.

Ancak matematiksel olarak iki liderin de birden doğru söyleme ihtimali yok. Çünkü Saray İttifakı 31 Mart’ta toplamda yüzde 51,7 oy aldı.

AKP MHP’DEN ALDIĞI BELEDİYENİN BÜTÇESİNİ PANKART YAPTI

Cumhur İttifakı’ndaki oy oranları üzerinden atışmalar sürerken, ittifakta bir diğer sorun Aksaray’da ortaya çıktı.

Aksaray’ın en büyük ilçelerinden Ortaköy’de AKP ve MHP ayrı ayrı aday gösterdi. Seçimi, AKP’nin adayı Ali Rıza Özdemir kazandı.

AKP’li Özdemir, koltuğa oturunca Belediyenin borçlarını pankart yaptırıp astı. Pankartta belediyenin borcunun 12.583.157.65 olduğu yazılıydı.

MHP’Lİ İSİMDEN TEPKİ: TAMAMEN YALANDIR

Bu pankarta itiraz belediyenin eski başkanı MHP’li Mahmut Ütük’ten geldi. Ütük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu husus tamamen YALANDIR. Çünkü Ortaköy Belediyesinin hiçbir vatandaşa, hiçbir esnafa ve hiçbir şirkete BİR KURUŞ BORCU YOKTUR. Hesaplarında bir kuruşluk dahi icra takibi yoktur” dedi.

“DURUM BÖYLE İKEN BELEDİYEYİ BORÇLU GÖSTERMEK VİCDANSIZLIKTIR”

MHP’li Ütük açıklamasında şunları kaydetti:

“24 Nisan 2019 Çarşamba günü Ortaköy Belediye Binasının ön yüzüne ‘31.03.2019 itibari ile Ortaköy Belediyesinin mali Durumu’ başlıklı bir ilan asılmıştır. Bu ilanda dört adet Başlık yer almıştır.

1) Ortaköy Belediyesinin 2018 yılı gider toplamının 19.013.570.00 TL olduğu belirtilmektedir.

Bu husus 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Ancak ben şu anda o kararlara ulaşacak konumda olmadığım için rakamın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bütçe görüşmesini içeren meclis kararı yayınlanırsa bu husustaki gerçek görülecektir.

2) 2019 yılı ilk üç ayında yapılan harcama 7.457.378.16 TL olarak belirtilmiştir.

Bu rakam gerçeği yansıtmamaktadır. Zira belediyede 142 kişi çalışmakta olup, bunlara ödenen maaşları ve SGK primleri ile emekli olan 3 personele ödenen emekli ikramiyesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan miktar ile iki kişiye ödenen kamulaştırma bedeli takriben 3.850.000 TL civarındadır. Bu durum ise olağan harcamalardır. Belediyede görev yapan Denetim Komisyonu ve Sayıştay bütçe gelir ve giderlerini denetlemektedir. Bunların denetim raporları dururken; böyle gelişigüzel afaki rakamlar yayınlayarak kamuoyunu yanıltmak ahlaka ve adaba uygun bir davranış değildir.

3) Ortaköy Belediyesinin 12.583.157.65 TL borçlu olduğu belirtilmiştir.

Bu husus tamamen YALANDIR. Çünkü Ortaköy Belediyesinin hiçbir vatandaşa, hiçbir esnafa ve hiçbir şirkete BİR KURUŞ BORCU YOKTUR. Hesaplarında bir kuruşluk dahi icra takibi yoktur. 15 yıl boyunca hiçbir bankadan bir kuruş kredi almadan kendi öz kaynakları ile gelir gider bütçesini dengelemiş ve 1 Nisan 2019 tarihinde bir kuruş borcu olmayan ve kasasında milyonlarca nakit parası olan bir belediye olarak yeni yönetime teslim etmiştir. Durum böyle iken belediyeyi borçlu göstermek vicdansızlıktır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir.

4) Bankadaki nakit para 4.476.990 TL olarak belirtilmiştir.

Bu hususta doğru değildir. Zira Ortaköy Ziraat Bankası, Ortaköy Halk Bankası ve Ortaköy Deniz banktaki hesaplarda takriben 7.000.000.00 TL nakit para mevcuttur. İsteyen tüm vatandaşlarımız bankalardan miktarları öğrenebilir. Durum bu iken kamuoyunu yanıltıcı bilgi vererek birilerinin onuru ile oynamak insani değerlerle bağdaşır bir durum değildir.

Saygıdeğer hemşehrilerim görev yaptığım son 4 yılda 241 kere soruşturma geçirdim. Müfettişler adeta kılı kırk yararcasına incelediler. Yüzümüzü yere bakıtacak, bizi destekleyenleri mahcup edecek hiçbir kusur bulamadılar. Bu belediyenin önüne asılan tabloyu muhataplarının yüzüne çarpıyor ve belediyedeki denetim komisyonu ile bütçe görüşmeleri tutanaklarının yayınlanmasını talep ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum değerli hemşehrilerim.”

MHP YÖNETİCİSİ: MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI YANLIŞ YOLDADIR

MHP Aksaray İl Sekreteri Musa Gül ise sosyal medyadan yaptığı yorumda AKP’li Belediye Başkanı Özdemir’in tavrını eleştirdi. Gül şu ifadeleri kullandı:

“Bu yapılan uygulama doğru ve etik değildir. Varsa bir yolsuzluk veya usulsüzlük Türk adaleti önünde hesaplaşılmalıdır. Sonuçta ülkemizin bekası için AKP ve MHP arasında Cumhur İttifakı sağlam bir şekilde devam etmektedir. Mevcut belediye başkanı yanlış yoldadır. Ak Parti İl Başkanı Sayın Hüseyin Altınsoy Bey bu zat-ı muhteremi mutlaka uyaracaktır. MHP'nin AKP'den devraldığı belediyelerinde yaklaşık 13 ila 15 trilyon borcu olduğu iddia edilmektedir. Ancak bizler MHP olarak Cumhur İttifakına zarar verecek en ufak bir oluşumun içinde asla olamayız. Elbette suç veya suçlu varsa yargıya gidilsin, ancak partilerin kurumsal kimliğini bu şekilde küçük düşürücü ve kanaatimce çocukça yapılan bu uygulamaya derhal son verilmesi en uygunu olur diye düşünüyorum."