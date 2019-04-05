AKP: Lehimize yazılan oy 13 bin 969, fark kapanıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçersiz oyların yeniden sayılması ile şu ana kadar AKP lehine 13 bin 969 oy yazıldığını ve CHP ile farkın 18 binin altına indiğini duyurdu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımına ilişkin yaptığı açıklamada "AK Parti lehine yazılan oy 13 bin 969'dur. AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi" dedi. Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: İşleyen yargı süreci var, bu hakkımızı kullanıyoruz. İlk günden beri hata, suistimal ve usulsüzlük olduğundan bahsetmiştik, süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. CHP bile durumu kabul etmiş gözüküyor.

Demek ki artık bir takım usulsüzlüklerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiği bir süreci yaşıyoruz şu anda.

Dün demiştik ki 1 Nisan'dan itibaren itiraz sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109. Bugün bu rakam 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek. Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız.

AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi. 29 binlerden 18 binin altına inen bir farktan bahsediyorum. Ekrem İmamoğlu ise Yavuz'un açıklamasından dakikalar önce Twitter hesabından yayınladığı son verilerde geçersiz oyların yüzde 38'inin sayıldığını, aradaki farkın 18 bin 223 olduğunu duyurdu. İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da son durum açıklaması