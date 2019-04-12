AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül görevinden istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmir'de Bayındır ve Bergama ilçeleri kazanıp Torbalı, Ödemiş, Menderes, Kemalpaşa ve Selçuk gibi ilçelerin CHP'ye geçmesinin ardından AKP İzmir'de önemli bir gelişme yaşandı. İzmir İl Başkanı Aydın Şengül görevinden istifa etti.

İki gündür yeni seçilen AKP'li belediye başkanları ile birlikte Ankara'da temaslarda bulunan Şengül, İzmir heyetini uğurladıktan sonra Ankara'da kaldı. Şengül, Türkiye geneli seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısı yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Şengül'ün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu ve Erdoğan'ın da istifasını kabul ettiği bildirildi. Şengül, yarın parti binasında düzenleyeceği toplantıyla istifasını kamuoyuna duyuracak.