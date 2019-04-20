AKP, İstanbul’da seçim iptali için YSK’ya KHK’lı listesi verdi

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe verdi.

AKP, İstanbul seçiminin iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söyledi.

Mahkeme kararı ile kısıtlı olduğu tespit edilen 424 kişiyi daha belirlediklerini ifade eden Ali İhsan Yavuz, söz konusu seçmenlerin bulunduğu listeyi YSK'ye ilettiklerini kaydetti.

CHP: KHK İLE ATILANLARIN OY KULLANAMAMASI GİBİ BİR DURUM YOK

AKP'nin ek dilekçesi ile ilgili katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Daha önce KHK'lilerin akrabaları bile oy kullanamaz denmişti. Çok vahim bir durum. Kimlerin oy kullanamayacağı madde 8'de açıkça belirtiliyor. KHK ile atılanların oy kullanamaması gibi bir durum yok. Akıllarına estiği gibi farazi şeylerle başvurular yapıyorlar, bu mümkün olmaz. KHK ile attığınız kişileri seçimi kaybettikten sonra oy kullanamaz denmesi hukuki değil. Kendileri de biliyor. Kaybettiklerini görünce hukuksuz bir şekilde geçersiz oyları saydırdılar. Bununla da yetinmediler, tüm oylar sayılsın diye dilekçeler verdiler." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 16 Nisan günü YSK’ya vermişti.

İstanbul belediye başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu ise 17 Nisan günü il seçim kurulundan mazbatasını almıştı.

AKP’nin 44 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin gerekçeler arasında, sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olması gerektiğinin yasal zorunluluk olduğu anımsatılarak, 31 bin 280 sandık başkanından, 6 bin 539’unun kamu görevlisi olmayanlar, yine bu sandıklarda görev yapan sandık kurulu üyesinin de 13 bin 84’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından seçildiği belirtilmişti. Bu rakamın toplamının da 19 bin 623 olduğu kaydedilmişti.