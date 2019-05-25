AKP İstanbul'da bir mahalleyi 'terörist' ilan etti

AKP, Maltepe ilçe seçim merkezinin taşınması talebiyle hazırladığı dilekçede Gülsuyu Mahallesi için ‘terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı mahalle’ ifadesini kullandı. İlçe seçim kurulu AKP'nin talebini 2 ret oyuna karşı 4 oyla kabul etti.

AKP Maltepe İlçe Başkanlığı, ilçe seçim merkezinin taşınması talebiyle Maltepe İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi. AKP Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi imzasıyla sunulan dilekçede ilçe seçim merkezi olarak kullanılan Türkan Saylan Kültür Merkezi için “konum olarak terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı mahalleye yakındır” denildi.

Dilekçede, “Seçim merkezi olarak belirlenmiş olan Türkan Saylan Kültür Merkezi, konum olarak terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı, normal bir vatandaşın dahi özgür bir şekilde sınırlarına giremediği Gülsuyu Mahalle sınırlarına çok yakındır. Seçim Merkezinin burası olması halinde ve yapılacak yerel seçimlerin yerel seçim olması da göz önünde bulundurulduğunda hem sandık güvenliğinin hem de seçimde görev yapacak şahısların güvenliğinin sağlanamayacağı hususu yadsınamaz bir gerçektir” ifadelerine yer verdi.

Dilekçedeki ifade Gülsuyu Mahallesi halkının tepkilerine yol açtı.

AKP'LİLER BASMIŞTI

Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından oyların toplandığı, birleştirme tutanaklarının hazırlandığı seçim merkezi olarak ilan edilen Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi 31 Mart seçimlerinin ardından AKP ve MHP'liler tarafından basılmış ve sayım yapan görevliler tehdit edilmişti.



AKP ilçe seçim merkezinin Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu ya da Erol Olçok SGK Merkez Salonu’na taşınmasını istedi.

İlçe Seçim Kurulu AKP’nin talebini kabul etti. İlçe Seçim Kurulu, 2 ret oyuna karşı 4 kabul oyuyla seçim merkezinin İBB'ye ait Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu'na taşınmasına karar verdi. Karara şerh koyan CHP'li üye Gültekin Özdemir ve Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Süleyman Bayar, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin bugüne kadar birçok seçimde kullanıldığını ve herhangi bir güvenlik zaafiyeti yaşanmadığını belirttiler.